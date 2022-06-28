Новое суперядро для новых платформ Qualcomm, MediaTek и прочих. Представлено ядро Cortex-X3

Компания Arm представила процессорное ядро Cortex-X3. Это новое поколение топовых ядер Arm, которые используются производителями однокристальных систем в старших кластерах флагманских SoC.
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