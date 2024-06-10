Во Владимирском регионе подписные листы будут проверять через ГАС «Выборы»

Решение было принято на очередном заседании ведомства.Владимирский облизбирком утвердил инструкцию о порядке открытия и ведения счетов и перечисления денежных средств областного и местного бюджетов, выделенных организующим выборы комиссиям.
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