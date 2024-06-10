НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

Во Владимирском регионе подписные листы будут проверять через ГАС «Выборы»

Во Владимирском регионе подписные листы будут проверять через ГАС «Выборы»

Решение было принято на очередном заседании ведомства.Владимирский облизбирком утвердил инструкцию о порядке открытия и ведения счетов и перечисления денежных средств областного и местного бюджетов, выделенных организующим выборы комиссиям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх