Женские страсти

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Коты, кроты и зайки

Коты, кроты и зайки

Предположим, жизнь сводит вас с человеком. Вы восхищаетесь, влюбляетесь и начинаете сближаться. В какой-то момент, а возможно и сразу, вы понимаете, что у вас нет никаких сил называть друг друга Настей, Петей, Катей, Валентином или Элеонорой.

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Alexander Kneper
Ну не нравится авторше такие "пошлые" с ее точки зрения прозвища, так это ее трудности. Сама то она не призналась как она называет своего мужчину в минуты нежности, не говоря о страсти.

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