Коты, кроты и зайки

Предположим, жизнь сводит вас с человеком. Вы восхищаетесь, влюбляетесь и начинаете сближаться. В какой-то момент, а возможно и сразу, вы понимаете, что у вас нет никаких сил называть друг друга Настей, Петей, Катей, Валентином или Элеонорой.