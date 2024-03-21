Спрос россиян на ипотеку снизился в России

В России заемщики не торопятся получать одобренную ипотеку в преддверии возможного пересмотра Центробанком (ЦБ) РФ ключевой ставки, следует из данных аналитиков SaaS-платформы TYMY, с которыми ознакомились «Известия» 21 марта.
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