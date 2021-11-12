Зюганов потребовал от Скабеевой прекратить «склонять» Белоруссию и Украину

Gennadiy Басманов

Владимир Колесников

Правильно Зюганов говорит! А насчет продажи энергии Украине, так ему это позволено условиями энергетических контрактов, заключаемых с Белоруссией. Белоруссия приобретает энергию в собственность и как собственник вправе распоряжаться энергией так, как пожелает. Ограничений прав на распоряжение энергией у Белоруссии нет. Если бы Газпром и др. энергетические организации РФ захотели ограничить Белоруссию в распоряжении ею поставляемых ей энергий, то такой запрет был бы внесен в энергетические контракты, заключаемые с Белоруссией. Раз таких ограничений нет, то, следовательно, Белоруссия вправе продавать находящуюся у нее в собственности энергию куда пожелает. Это понимают, как поставщики энергии, так и власти России. С их стороны никакого противодействия данным действиям Белоруссии не наблюдается, как и осуждение продажи энергии. Этот мнимый конфликт на ровном месте разжигают СМИ, ради своей рекламы и доходов. В условиях России СМИ готовы распространять только ложь, т.к. за правду не платят, а платят только за ложь. И пОпов со своей дражайшей супругой точно такие же.