«Известия»: банки при оформлении кредита начнут требовать ИНН

Россиян защитят от мошенников введением механизма самозапрета на выдачу займов. Банки при оформлении кредита начнут запрашивать ИНН, чтобы проверить данные в специальном реестре, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.