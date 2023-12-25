«Известия»: банки при оформлении кредита начнут требовать ИНН

Россиян защитят от мошенников введением механизма самозапрета на выдачу займов. Банки при оформлении кредита начнут запрашивать ИНН, чтобы проверить данные в специальном реестре, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
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