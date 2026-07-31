Телескоп NASA Swift увидел, как блуждающая черная дыра поглощает звезду

Астрономы сообщили о необычном космическом явлении, зафиксированном обсерваторией NASA Swift. Сверхмассивная черная дыра с массой около миллиона солнечных масс разорвала звезду, находившуюся на расстоянии более 30 тысяч световых лет от центра галактики.
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