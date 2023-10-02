Парк плавсредств столичной транспортной полиции пополнила современная аэролодка

В Москве на пристани Северного речного вокзала состоялась торжественная передача аэролодки «Север 650К» линейному подразделению на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО.
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