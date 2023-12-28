Sky News: Запад не заинтересован в победе Украины

По данным Sky News, страны Запада не заинтересованы в победе Украины в конфликте с Россией. «Победа в этой спецоперации гораздо важнее для России, чем защита Украины, с другой стороны, для всех западных стран, которые в ней участвуют», — полагает журналистка Коша Гада.