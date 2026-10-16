Несмотря на разницу в семейном опыте, участники интервью сошлись в том, что роль отца не ограничивается материальным обеспечением семьи Быть рядом, поддерживать в трудные моменты и воспитывать детей не только словами, но и собственным примером.
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