Как создавали стандартный формат канистры, и почему у неё три ручки

Зачем стулу пятая ножка, такая конструкция выглядела бы странно и непривычно, поэтому возникают вопросы о ручках газового баллона.
Популярные статьи
- Возвращение забытого штрафа: в Госдуме подняли вопрос и вот результаты обсуждения
- На протяжении многих десятилетий между бензиновыми и дизельными двигателями идет «война», оспаривать существование которой нет никакого смысла
- Законопроект о штрафах за шум (в том числе за автозвук и шумную сигнализацию) внесли в Госдуму 20 февраля 2023 года
Свежие комментарии