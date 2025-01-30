В Минпросвещения призвали создавать школьникам романтические условия

Условия для начала романтических отношений призвала создавать в школах директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре 30 января на круглом столе «От народосбережения — к народоумножению» в Госдуме.
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