Удаленка и медицинская страховка: экономист предложила ввести льготы для работающих пенсионеров

МОСКВА, 19 ноября, ФедералПресс. Трудоспособный возраст зависит как от индивидуальных особенностей работника – здоровья, уровня энергии, личных характеристик, так и от возможности исполнять должностные обязанности.
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