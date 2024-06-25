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Памятный митинг у мемориала прошел в Лобне в День памяти и скорби

Памятный митинг у мемориала прошел в Лобне в День памяти и скорби

День памяти и скорби отметили в Лобне. Ровно в 4 часа утра 22 июня у мемориального комплекса «Вечный огонь» в микрорайоне Красная Поляна участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны.

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