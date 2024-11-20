Врач Казакова призвала использовать сосудосуживающие капли в нос ограниченное время

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Элина Казакова в беседе с радио Sputnik рассказала, что сосудосуживающие капли в нос можно использовать лишь ограниченное время, а именно не более пяти дней.
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