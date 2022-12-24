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Знак зодиака 25 декабря: знаменитые Козероги

О стремлении к переживанию возвышенных или экзальтированных состояний сознания, склонности к грезам наяву, самовосхвалении и склонности к риску рожденных 25 декабря под знаком зодиака Козерог рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

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