Знак зодиака 25 декабря: знаменитые Козероги

О стремлении к переживанию возвышенных или экзальтированных состояний сознания, склонности к грезам наяву, самовосхвалении и склонности к риску рожденных 25 декабря под знаком зодиака Козерог рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.