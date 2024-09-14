В КНДР рассказали подробности встречи Шойгу и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заверил, что правительство Северной Кореи будут расширять сотрудничество с Россией в духе договора о всеобъемлющем партнерстве.
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