В КНДР рассказали подробности встречи Шойгу и Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заверил, что правительство Северной Кореи будут расширять сотрудничество с Россией в духе договора о всеобъемлющем партнерстве.