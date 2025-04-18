СВР: Россия и США снова будут вместе давить Еврофашизм, как было в прошлом

Юрий Ильинов

Newsweek: Москву затягивает в новый конфликт на Ближнем Востоке Москва укрепляет связи с Тегераном на фоне угроз последнему из Вашингтона, пишет журнал Newsweek. И это может привести к ее вовлечению в конфликт с США. Верхняя палата российского парламента в среду ратифицировала масштабное 20-летнее соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном, углубляя повсеместное сотрудничество одновременно с усилением угроз конфликта на Ближнем Востоке. Совет Федерации России подтвердил ратификацию соглашения после заседания в Москве, продвигая пакт, подписанный в январе президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Соглашение прокладывает путь к расширенной координации в сфере обороны и сигнализирует о поддержке Москвой Тегерана на фоне возросшей напряженности у последнего с Соединенными Штатами. Newsweek упирает на то, что соглашение проходит в момент, когда США и Иран зашли в тупик на ядерных переговорах в Омане. Президент Дональд Трамп возобновил кампанию «максимального давления» и предупредил, что Иран не получит ядерное оружие. Поскольку Иран отказывается прекратить обогащение урана, а Вашингтон намекает на военные варианты, ратифицированное российско-иранское соглашение может усложнить для Америки принятие решений в регионе, повысив вероятность участия России в подобном конфликте. Согласно заявлению Совета Федерации, соглашение определяет долгосрочное сотрудничество в таких областях, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, мирная атомная энергетика, а таже координация вопросов безопасности на региональном и глобальном уровнях. Оно также специально включает пункт, предусматривающий, одна сторона не должна помогать, если другая подвергнется нападению – продолжает Newsweek. Во вторник спецпредставитель США Стив Уиткофф объявил, что любое соглашение с Ираном должно включать полную ликвидацию его программ обогащения урана и создания атомного оружия. Стоит отметить, что помимо военно-политических тем, едва ли не основным направлением сотрудничества Москвы и Тегерана уже давно является международный транспортный коридор «Север – Юг», в котором участвуют также Индия и Азербайджан.