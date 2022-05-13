Газета «Культура»

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Шахназаров оценил участие Хаматовой в моноспектакле в Риге

Шахназаров оценил участие Хаматовой в моноспектакле в Риге

Комментарий журналиста Михаила Шахназарова прозвучал в выпуске его ютьюб-шоу «Шах и Мат» от 12 мая. Российская актриса Чулпан Хаматова, переехавшая в Латвию, впервые появится на сцене Нового Рижского театра в постановке худрука Алвиса Херманиса.

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