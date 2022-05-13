Шахназаров оценил участие Хаматовой в моноспектакле в Риге

Комментарий журналиста Михаила Шахназарова прозвучал в выпуске его ютьюб-шоу «Шах и Мат» от 12 мая. Российская актриса Чулпан Хаматова, переехавшая в Латвию, впервые появится на сцене Нового Рижского театра в постановке худрука Алвиса Херманиса.