Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции в Северной Осетии вместе с ребятами из отряда ЮИД городских школ разъясняют пешим жителям дорожные правила

В преддверии выходных стражи правопорядка вместе с представителями отряда ЮИД городских школ разъясняют пешим жителям столицы правила пересечения многополосных дорог, акцентируя внимание на дорожных ловушках, учат распознавать опасные места, откуда неожиданно может появиться движущийся транспорт.

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