На Купянском направлении неспокойно: ВСУ использовали авиацию и бронетехнику

Он пояснил, что на участке Синьковка-Сергеевка противник провел попытку контрнаступления с помощью авиации и бронетехники Также подчеркнул важное, что в прошлый раз на этом участке фронта при контрнаступлении у Вооруженных Сил Украины не было такого количества военной техники и личного состава.