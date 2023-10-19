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  • Андрей Валентинович
    Какой же подонок эта подстилка.Казахстан пошел н...
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    Пора с Казахстаном разобраться и забрать исконно русские земли, подаренные ублюдками из КПССКазахстан пошел н...
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На Купянском направлении неспокойно: ВСУ использовали авиацию и бронетехнику

На Купянском направлении неспокойно: ВСУ использовали авиацию и бронетехнику

Он пояснил, что на участке Синьковка-Сергеевка противник провел попытку контрнаступления с помощью авиации и бронетехники Также подчеркнул важное, что в прошлый раз на этом участке фронта при контрнаступлении у Вооруженных Сил Украины не было такого количества военной техники и личного состава.

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