ГУР Украины усомнилось в нахождении военнопленных солдат ВСУ на борту Ил-76

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины усомнились в нахождении военнопленных солдат Вооруженных сил республики (ВСУ) на упавшем ИЛ-76, поскольку не обладают точной информацией о том, кто был на борту.
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