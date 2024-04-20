Мошенники создали фейковый аккаунт прокурора Забайкалья Александра Яновского

Мошенники создали фальшивый Telegram-аккаунт от имени прокурора Забайкалья Александра Яновского.В пресс-службе надзорного ведомства предупредили, что подобные фейковые аккаунты преступники используют в целях хищения принадлежащих гражданам денег.
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