Русская весна

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Кремль: «Слишком высокая напряжённость на границе с Украиной»

Кремль: «Слишком высокая напряжённость на границе с Украиной»

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

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