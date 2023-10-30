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Царьград

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Читинка Парфенова взяла бронзу на Кубке мира по бодибилдингу

Читинка Парфенова взяла бронзу на Кубке мира по бодибилдингу

Забайкалка Татьяна Парфенова стала бронзовым призером мирового первенства в Киргизии.Пресс-служба министерства спорта Забайкальского края сообщила, что она также защитила звание мастера спорта международного класса по бодибилдингу.

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