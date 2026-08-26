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Гросси оценил деятельность ООН и указал на проблемы в выполнении миссии

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, который также является кандидатом на пост генерального секретаря ООН, высказал мнение о текущем состоянии деятельности Организации Объединённых Наций.

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