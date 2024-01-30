НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

В Демпартии США считают «хакеров Трампа» причастными к кибератаке на прокуратуру и другие департаменты Джорджии

В Демпартии США считают «хакеров Трампа» причастными к кибератаке на прокуратуру и другие департаменты Джорджии

Стало известно о масштабной кибератаке, которая зафиксирована в американском штате Джорджия. Как утверждают американские официальные лица, целью кибератаки стал округ Фултон, где сбой распространился на компьютерные сети департамента окружного прокурора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх