В Демпартии США считают «хакеров Трампа» причастными к кибератаке на прокуратуру и другие департаменты Джорджии

Стало известно о масштабной кибератаке, которая зафиксирована в американском штате Джорджия. Как утверждают американские официальные лица, целью кибератаки стал округ Фултон, где сбой распространился на компьютерные сети департамента окружного прокурора.
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