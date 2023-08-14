Рабочая неделя в Нижнем Новгороде начнется с дождей. По данным Яндекс Погоды, после 30-градусной жары нижегородцев ждет небольшое похолодание.
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