Кургинян: Украина рассчитывает схлопнуть доктрину кайфующей и воюющей Россий

Украинский враг и поддерживающий его коллективный Запад усиленно работают на то, чтобы уничтожить сущестующую концепию «двух Россий» — «кайфующей» и «воюющей», заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 21 сентября в программе «Право знать» на ТВЦ.