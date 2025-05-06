В ближайшие дни во Владивостоке завершится отопительный сезон

Стала известна точная дата завершения отопительного сезона во Владивостоке - оно назначено 8 мая. Такую информацию озвучили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города, сообщает PRIMPRESS.
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