«На такого мужа, как твой, молиться надо!» – твердят Полине мать и бабушка— Мама с бабушкой зашли к нам в гости утром в выходной, а у нас картина маслом: я сплю, а Володя на кухне с дочкой, – рассказывает тридцатилетняя Полина.