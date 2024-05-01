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«На такого мужа, как твой, молиться надо!» – твердят Полине мать и бабушка

«На такого мужа, как твой, молиться надо!» – твердят Полине мать и бабушка

«На такого мужа, как твой, молиться надо!» – твердят Полине мать и бабушка— Мама с бабушкой зашли к нам в гости утром в выходной, а у нас картина маслом: я сплю, а Володя на кухне с дочкой, – рассказывает тридцатилетняя Полина.

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