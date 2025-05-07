Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • ПавелЗзаварзин
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В Госдуме решили запросить Минюст об итогах проверки Урганта

В Госдуме решили запросить Минюст об итогах проверки Урганта

Депутат Государственной думы Николай Новичков намерен запросить Министерство юстиции России о результатах проверки деятельности телеведущего и шоумена Ивана Урганта на наличие признаков иностранного влияния.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Давно нужно было это сделать!
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