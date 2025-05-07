В Госдуме решили запросить Минюст об итогах проверки Урганта

Депутат Государственной думы Николай Новичков намерен запросить Министерство юстиции России о результатах проверки деятельности телеведущего и шоумена Ивана Урганта на наличие признаков иностранного влияния.
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