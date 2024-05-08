В Иркутской области полицейский провел «Урок мужества» для воспитанников детского сада

В Усолье-Сибирском в преддверии праздника Великой Победы старший инспектор по особым поручениям управления организации охраны общественного порядка Главного управления МВД России по Иркутской области Константин Селиванов побывал в детском саде №31, где провел для детей урок мужества и патриотизма.