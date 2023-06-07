Лефортово

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Будущие контрактники рассказали о своем решении записаться на военную службу

Будущие контрактники рассказали о своем решении записаться на военную службу

Долг перед страной призывает контрактников в пункт отбора Новые участники специальной военной операции (СВО), которые пришли в Единый пункт отбора на улице Яблочкова, наглядно демонстрируют свое глубокое чувство ответственности перед Родиной.

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