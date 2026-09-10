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Ушаков раскрыл график Путина на саммите БРИКС в Нью-Дели

Ушаков раскрыл график Путина на саммите БРИКС в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин 11–13 сентября совершит рабочий визит в Индию. Он примет участие в XVIII саммите БРИКС в Нью-Дели, деловом форуме объединения и встрече в формате "БРИКС плюс"/"аутрич".

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