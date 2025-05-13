Общественник Владислав Брылеев, экс-глава «Молодой гвардии» «Единой России» Сургута, о, настаивает, что попытка запустить в автоколонну мужчину из Лянтора с флагом «Рожденный в СССР» — провокация, а в комментариях отметились украинские спецслужбы, которые создали коллаборацию с сектантами-экстремистами из запрещенного в России движения «Граждане СССР»*.