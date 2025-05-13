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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Единоросс обвинил украинское ЦИПсО в организации скандала из-за флага СССР на автопробеге в Сургуте. Скрин

Общественник Владислав Брылеев, экс-глава «Молодой гвардии» «Единой России» Сургута, о, настаивает, что попытка запустить в автоколонну мужчину из Лянтора с флагом «Рожденный в СССР» — провокация, а в комментариях отметились украинские спецслужбы, которые создали коллаборацию с сектантами-экстремистами из запрещенного в России движения «Граждане СССР»*.

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