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Россия и Финляндия: прекращение двусторонних соглашений и его последствия

Россия и Финляндия: прекращение двусторонних соглашений и его последствия

В этом году Россия и Финляндия начали расторгать двусторонние соглашения. По данным Verkkouutiset, в этом году было расторгнуто три двусторонних соглашения между Хельсинки и Москвой, но 76 по-прежнему действуют.

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