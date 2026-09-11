Шторм в Таиланде парализовал движение и затопил районы Паттайи

Российские туристы оказались среди пострадавших от мощного шторма, обрушившегося на Таиланд. Сильнее всего стихия затронула Паттайю, где минувшей ночью прошёл интенсивный ливень с порывами ветра, сообщили в Telegram-канале «Baza».
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