ТАСС: группа боевиков ВСУ сдалась в плен в ДНР

Группа боевиков из 23-й механизированной бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам в ДНР. Как сообщает ТАСС, пленные отказались от сопротивления в районе села Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.
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