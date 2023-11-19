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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Максу нравятся такие гонки, как эта. Думаю, он изменил свое мнение о Вегасе»

По словам руководителя «Ред Булл», гонка в Лас-Вегасе получилась настолько зрелищной, что Макс Ферстаппен, ранее не раз критиковавший этап, мог изменить отношение к местному Гран-при.

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