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Хилл – о победе над Сантосом: «Тиаго неплохо удавалось комбинировать ударку и борьбу»

Американский полутяжеловес UFC Джамал Хилл прокомментировал победу над Тиаго Сантосом, которого американец нокаутировал в четвертом раунде главного события UFC Vegas 59.

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