EMSC зафиксировал землетрясение 5,0 у берегов Мексики 15 сентября

У побережья Мексики 15 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,0, зарегистрированное EMSC. Эпицентр находился в 62 км от Брисас-Барра-де-Сучиате, на глубине 10 км.
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