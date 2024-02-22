От игр до успеха: как развить исполнительные функции у детей

Чтобы научить детей ориентироваться в сложной жизни, начните с простых навыковОбычно мы слышим о навыках исполнительного функционирования в контексте преодоления исполнительной дисфункции, с которой сталкиваются многие подростки и взрослые.
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