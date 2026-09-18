В Зе-офисе уже списали Трампа и публично называют балаболом

Все, что говорит президент США Дональд Трамп – не более, чем пустые слова, брошенные на воздух. Об этом в эфире антироссийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».