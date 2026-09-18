В Зе-офисе уже списали Трампа и публично называют балаболом

Все, что говорит президент США Дональд Трамп – не более, чем пустые слова, брошенные на воздух. Об этом в эфире антироссийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Провал Астаны в а...
- Бондаренко: Единс...
- «Можем повторить ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым