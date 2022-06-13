Аргументы и Факты

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Пушков указал на сдвиг в позиции Запада по Украине

Пушков указал на сдвиг в позиции Запада по Украине

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради дипломатического урегулирования ситуации в стране.

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