Пушков указал на сдвиг в позиции Запада по Украине

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради дипломатического урегулирования ситуации в стране.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, допустившего, что Украине придется пойти на территориальные уступки ради дипломатического урегулирования ситуации в стране.
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