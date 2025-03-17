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Осуждённый на 16 лет Данил Мухаметов не смог обжаловать приговор суда

Осуждённый на 16 лет Данил Мухаметов не смог обжаловать приговор суда

Данил Мухаметов, работавший на "Уралвагонзаводе", и его супруга Виктория получили длительные тюремные сроки за передачу чертежей ВСУ.

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