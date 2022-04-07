Трэй Янг выполнил отжимания от паркета после фола Иша Смита

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг забавно отреагировал на нарушение правил со стороны игрока «Вашингтона» Иша Смита.

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