Российский бизнес теряет возможность справедливого разрешения споров на международных площадках. Владимир Путин поддержал главу ТПП Катырина в том, что Лондонский и Стокгольмский арбитражи выносят заведомо неправовые вердикты, руководствуясь не нормами права, а политическим заказом.