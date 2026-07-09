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Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

Путин назвал решения западных арбитражей против российского бизнеса неправовыми

Российский бизнес теряет возможность справедливого разрешения споров на международных площадках. Владимир Путин поддержал главу ТПП Катырина в том, что Лондонский и Стокгольмский арбитражи выносят заведомо неправовые вердикты, руководствуясь не нормами права, а политическим заказом.

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