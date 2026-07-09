Российский бизнес теряет возможность справедливого разрешения споров на международных площадках. Владимир Путин поддержал главу ТПП Катырина в том, что Лондонский и Стокгольмский арбитражи выносят заведомо неправовые вердикты, руководствуясь не нормами права, а политическим заказом.
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