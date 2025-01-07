Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО, волонтёрами и членами их семей

Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января принял участие в рождественской службе в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с бойцами спецоперации, волонтёрами и членами их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии