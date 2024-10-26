Автоюрист Славнов рассказал об обязательном действии при покупке автомобиля

При покупке автомобиля его нужно обязательно проверять в реестре, наложен ли на него арест, находится ли он в залоге или кредите, это позволит иметь большие шансы выиграть суд при появлении подобных обстоятельств.
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